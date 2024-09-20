الهدف توزيعها على جامعة حكومية.. ضبط 22 كغم من الكبتاغون بنينوى

وذكر الجهاز في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزه تمكنت من ضبط أكثر من 22 كغم من حبوب الكبتاغون في نينوى".وأضاف أن "التاجرين كانا يرومان توزيعها في إحدى الجامعات الحكومية خلال انطلاق العام الدراسي الجديد".