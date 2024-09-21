تعرف على متوسط الرواتب في المنطقة.. ما هو تسلسل العراق؟

– محلي

يعد أصحاب الدخل الأعلى هم المقيمون في سويسرا ولوكسمبورغ والولايات المتحدة الأمريكية، الذين يكسبون في المتوسط 6550 دولارًا و5447 دولارًا و4518 دولارًا في عام 2024، على التوالي.

وأدناه مستويات الرواتب بشكل عام في دول الشرقين الأدنى والأوسط وفقا لسبوتنك:

