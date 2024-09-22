بالصور.. المدارس العراقية تستقبل طلابها في أول يوم من بدء العام الدراسي

السومرية نيوز- محلي

انطلق، الأحد، العام الدراسي الجديد، حيث استقبلت المدارس بجميع المحافظات طلابها في أول يوم من بدء العام.

وقال مراسل مراسل أن "المدارس استقبلت التلاميذ والطلبة ايذانا ببدء العام الدراسي الجديد لعام 2024 -2025 ".