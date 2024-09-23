إيضاح مُفصّل لطقس العراق حتى نهاية الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الثلاثاء، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في وديالى 39، وكربلاء 40، وبابل وواسط والديوانية والنجف الأشرف 41، والمثنى 43، وذي قار والبصرة وميسان 45".وأشارت الى أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأوضحت الهيئة أن "يوم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في البلاد".ولفتت إلى أن "الحالة المتوقعة ليوم الجمعة المقبل، سيكون فيها الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في البلاد".