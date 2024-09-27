مركز النخيل يهنئ قناة السومرية بذكرى تأسيسها الـ20

وقال المركز في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، انه "يهنئ بذكرى تأسيسها الـ20".وتلقت السومرية، تهاني من عدة شخصيات رفيعة ومؤسسات رسمية ومنظمات، وذلك في تأسيسها الـ20.