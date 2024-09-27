الخطوط الجوية العراقية تعلق الرحلات الجوية الى بيروت

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "نحيط السادة المسافرين الكرام علماً بتعليق جميع رحلات العراقية من وإلى بيروت حتى إشعار آخر، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان".وأضافت: "يأتي هذا القرار في إطار الحرص على سلامة المسافرين وتماشياً مع التوترات المستمرة والعمليات العسكرية الجارية في المنطقة ، وستتابع عن كثب التطورات ، مع الإعلان عن أي تحديثات بشأن استئناف الرحلات في الوقت المناسب لذا إقتضى التنويه".