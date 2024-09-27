المقاومة الاسلامية العراقية: هاجمنا هدفاً حيوياً في جنوب الاراضي المحتلة بمسيرات

وذكر بيان للمقاومة، انه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في 28-9-2024 هدفاً حيوياً في اراضينا المحتلة ، بواسطة المسيّر ".واكدت، بحسب البيان، "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".