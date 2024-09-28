6 قرارات مرورية للحد من الحوادث على "طريق الموت" في كركوك

وجاءت القرارات على النحو التالي:

-منع حركة مركبات الكبيرة (أربعة طن فما فوق) من الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً على طريق - وفي كلا الاتجاهين .-الزام التابعة للمحافظتين المذكورتين بأنجاز ما تبقى من اعمال اكساء وتبليط الطريق الرابط بين وتكريت مع ضرورة ملاحظة تسوية الاكتاف الترابية للطريق وجعلها مساوية لنهر الطريق-نصب الكاميرات والرادارات المتحركة لإلزام السائقين بالسرعة المقررة قانوناً ومحاسبة المخالفين منهم.-تكثيف نشر المفارز المرورية وتزويدهم بالآليات الحديثة لمراقبة الطريق المذكور أعلاه ومحاسبة المخالفين من سالكي الطريق وخصوصاً مخالفة تجاوز السرعة المقررة قانوناً وباقي المخالفات المرورية.-مفاتحة دائرة الصحة ومديرية الدفاع المدني في المحافظتين لغرض توفير مفارز طبية مزودة بسيارات اسعاف وكذلك توفير مفارز للدفاع المدني على الطريق المذكور بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الحوادث المرورية كل حسب اختصاصه.- تأثيث الطريق المذكور أعلاه بكافة العلامات المرورية المانعة والتحذيرية والارشادية.