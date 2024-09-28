النجف تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

قرر محافظة النجف، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

وقال رئيس المجلس محافظة وحيد العيساوي في بيان، "استنكارًا للجريمة النكراء التي هزّت الضمير الإنساني باغتيال الزعيم والعلامة السيد حسن نصر الله، وتعبيرًا عن فداحة هذه الفاجعة التي أصابت العالم الإسلامي بأسره، يعلن محافظة الأشرف تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد 2024/9/29".

وأضاف "ليكون يوم حداد وحزن على هذا المصاب الأليم".

وكان رئيس الوزراء شياع السوداني وجه، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء لثلاثة أيّام، تأبيناً لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.



