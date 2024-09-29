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5 محافظات على خطة الجهد الخدمي 2025
محليات
2024-09-29 | 02:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
908 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
كشف فريق الجهد الخدمي والهندسي
اليوم
الاحد، عن شمول 5 محافظات بخطة الخدمات والبنى التحتية للعام المقبل 2025، فيما من المؤمل افتتاح 30 منطقة بعد اكمال تأهيلها هذا العام.
وقال رئيس الفريق المهندس
عبد الرزاق
المالكي
إن
رئاسة الوزراء
حدّدت الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، موعداً نهائياً لإنجاز جميع المشاريع التي تمّت المباشرة بها خلال العام الحالي، لافتاً إلى أنَّ الفريق أوعز إلى ممثلي اللجان المنفذة للمشاريع في
بغداد
والمحافظات بإعداد الكشوفات الخاصة بالمناطق والمشاريع بهدف إعداد خطة العام المقبل 2025.
وكشف
المالكي
عن أنَّ المحافظات التي سيتم شمولها ضمن الخطة إضافة إلى بغداد، هي
ميسان
وذي قار والمثنى والديوانية، مشيرا الى اعداد خطة لضمان تسريع إنجاز المشاريع وتشمل مفاتحة الدوائر البلدية من أجل حل أي تعارض في الأراضي أو الخدمات ضمن مناطق المشاريع، إلى جانب تقليل المدد الزمنية لكل مشروع من خلال زيادة ساعات العمل والجهد الآلي.
وأوضح أن 30 منطقة في
بغداد
والمحافظات سيتم افتتاحها حتى نهاية العام الحالي، بعد القيام بتأهيلها بالكامل وإنجاز بناها التحتية، مبينا ان الخطة الخدمية للفريق تتضمن شمول جميع طرق المناطق الريفية بالإكساء وإنجاز مشاريع البنى التحتية بالنواحي والقرى المحرومة من الخدمات في محافظات
ذي قار
والمثنى لاسيما ذات الكثافة السكانية العالية، بحسب صحيفة الصباح.
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