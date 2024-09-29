5 محافظات على خطة الجهد الخدمي 2025

وقال رئيس الفريق المهندس إن حدّدت الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، موعداً نهائياً لإنجاز جميع المشاريع التي تمّت المباشرة بها خلال العام الحالي، لافتاً إلى أنَّ الفريق أوعز إلى ممثلي اللجان المنفذة للمشاريع في والمحافظات بإعداد الكشوفات الخاصة بالمناطق والمشاريع بهدف إعداد خطة العام المقبل 2025.وكشف عن أنَّ المحافظات التي سيتم شمولها ضمن الخطة إضافة إلى بغداد، هي وذي قار والمثنى والديوانية، مشيرا الى اعداد خطة لضمان تسريع إنجاز المشاريع وتشمل مفاتحة الدوائر البلدية من أجل حل أي تعارض في الأراضي أو الخدمات ضمن مناطق المشاريع، إلى جانب تقليل المدد الزمنية لكل مشروع من خلال زيادة ساعات العمل والجهد الآلي.وأوضح أن 30 منطقة في والمحافظات سيتم افتتاحها حتى نهاية العام الحالي، بعد القيام بتأهيلها بالكامل وإنجاز بناها التحتية، مبينا ان الخطة الخدمية للفريق تتضمن شمول جميع طرق المناطق الريفية بالإكساء وإنجاز مشاريع البنى التحتية بالنواحي والقرى المحرومة من الخدمات في محافظات والمثنى لاسيما ذات الكثافة السكانية العالية، بحسب صحيفة الصباح.