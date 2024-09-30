ملفات التسول ومراكز معالجة الإدمان في لقاء وزير الداخلية ورئيس محكمة استئناف بغداد

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الجانبين بحثا عدة ملفات مشتركة تخص عمل القضاء والوزارة والتأكيد على تذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل".وأضاف الملس، ان "الاجتماع شهد مناقشة عدة ظواهر منها تفشي ظاهرة التسول في العاصمة بغداد، فضلا عن ضرورة العمل على توفير مراكز صحية متعددة لمعالجة متعاطي المخدرات، كما ناقش الاجتماع ملف تأخير ارسال صحيفة سوابق المتهمين وتأثيرها على حسم القضايا".وبحسب البيان، شدد الاجتماع على "تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة والتأكيد على نصب كاميرات مراقبة في عموم الطرق الرئيسية والثانوية".