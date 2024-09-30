هل سيكون يوم الخميس المقبل عطلة رسمية في العراق؟

السومرية نيوز – محلي

تساءل الكثير من المواطنين وخاصة الموظفين وطلاب المدارس حول تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل الموافق الثالث من تشرين الأول والذي يصادف العيد الوطني العراقي.

ولدى مراجعة قانون العطل الرسمية الذي صوت عليه مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بين ان القانون لم يتضمن ادراج يوم الثالث من تشرين الأول من كل عام، عطلة رسمية.

الا ان رئيس الجمهورية قرر في وقت سابق إصدار ملحق لقانون العطل يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى الأعياد الوطنية في جمهورية العراق.

وتضمن الملحق الذي اطلعت عليها السومرية نيوز، إنه بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، وبموجب أحكام الدستور، تقرر اعتبار يوم الثالث من تشرين الاول عيدا وطنيا للعراق، والرابع عشر من تموز ذكرى لتأسيس الجمهورية، وادراجها ضمن ملحق قانون العطل الرسمية.

فهل ستعتمد الحكومة العراقية نسخة قانون العطل الرسمية الذي صوت عليه مجلس النواب ونشر بجريدة الوقائع الرسمية والذي لم يتضمن ادراج يوم 3 تشرين الأول ويوم الرابع عشر من تموز ذكرى لتأسيس الجمهورية ضمن العطل الرسمية.

ام ستعتمد الملحق الذي أصدره رئيس الجمهورية والذي ادرج فيه يوم الثالث من تشرين الاول وهو العيد الوطني العراقي، ضمن العطل الرسمية؟