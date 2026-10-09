منخفض جديد يؤثر في اجواء البلاد بدءاً من الاحد.. هذا ما سيحدث

وذكرت الهيئة في بيان أن "توقعات في للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، احدى تشكيلات تشير إلى تأثر البلاد بحالة جوية تستمر عدة أيام، تبدأ ملامحها يوم الأحد الموافق ١١ تشرين الأول، نتيجة اندفاع منخفض جوي من شمال أوروبا باتجاه المتوسط، مع احتمال تطوره إلى منخفض قطع يتمركز فوق بلاد ".وأضافت، أن "فرص هطول الأمطار، وفق المعطيات الحالية، تتركز في مناطق غرب البلاد وشمالها، فيما تكون فرصها أقل في المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية، مع احتمال تساقط زخات خفيفة ومتفرقة خلال الفترة من الأحد إلى الخميس".وأشارت إلى أن "هذه التوقعات تبقى أولية وقابلة للتغيير تبعاً لمسار المنخفض الجوي ومدى اقترابه من ، على أن تستمر الهيئة بمتابعة تحديثات الخرائط الجوية وإصدار المستجدات تباعاً".