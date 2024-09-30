من جديد.. انتشار رائحة الكبريت في مناطق بغداد

أفاد مصدر أمني، بانتشار رائحة الكبريت في مناطق عدة من العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رائحة الكبريت انتشرت في عدد من مناطق العاصمة".

ورجح المصدر "احتمالين الى هذه الرائحة وهما أما عملية تكرار في المصفى أو طمر صحي".

وتشهد مناطق عدة في بغداد، بين مدة وأخرى انتشار رائحة كبريت، وتحديدا في جانب الكرخ من العاصمة.