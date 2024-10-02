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"استعدوا لتحديد ساعات التجهيز".. الكهرباء للعراقيين: ضرورة ترشيد الاستهلاك غير الضروري
محليات
2024-10-02 | 10:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,051 مشاهدة
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت وزارة الكهرباء، عن انخفاض تخصيصات الغاز
الوطنية
والمورد لمحطات الإنتاج ما يؤدي الى تحديد أحمال المنظومة، فيما دعت الى ترشيد الاستهلاك.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بالوقت الذي تقدمه وزارة الكهرباء برامجها وخططها الرائعة، لمواكبة متتبع محافظة الشارقة فالصيفية القطرية، وهي محطات الإنتاج، ومنظومات النقل وخطوط الضغط الفائق والعالي، وتأهيل شامل لشبكات التوزيع بحملات واسعة وشاملة لجميع المحافظات، لذلك حددت وزارة الكهرباء، أن تنشأ بأحمال المنظومة الكهربائية، وتأثرها بفقدان (7100 ميكاواط) نتيجة انخفاض اطلاقات الغاز الوطني والمورد، المشغل لمحطات الإنتاج تسبب توقف ( 450 مقمق) من الغاز الوطني في الجنوب، بسبب أعمال الصيانة الدورية الموسمية لمدة ( 21 يوما ) ، من قبل ملاكات
وزارة النفط
، بتحديد احمال محطات المنطقة
الجنوبية
والفرات الاوسط بواقع ( 1500
ميكا واط
)".
وأضافت "بينما أثر انخفاض الغاز المورد من ( 30 مليون متر مكعب يومياً الى 23 مليون ) لتحديد إنتاج محطات المنطقة الوسطى بواقع ( 1500ميكا واط ) اخرى"، مشيرة الى ان "أطفاء الخطوط الإيرانية الناقلة للطاقة ( ميرساد _ ديالى ، سربيل زهاب _ خانقين ، كرخة _ عمارة ، خرمشهر _ بصرة ) أثر بفقدان المنظومة ( 1100
ميكا واط
)".
وتابعت الوزارة انه "نتيجة لدخول الوحدات التوليدية برامج الصيانة والتهيئة لجاهزيتها لمواكبة ذروة الاحمال الصيفية المقبلة، الى توقف قرابة (3000
ميكا واط
) مما يعني توقف ( 7100
ميكا واط
) من حمل المنظومة ، وهو ما أثر نوعاً ما على ساعات التجهيز".
ودعت "المواطنين الى تفهم هذه الظروف الخارجة عن ارادة الوزارة، وترشيد الاستهلاك غير الضروري، للسيطرة على الأحمال، ريثما تنجز أعمال الصيانات".
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