لجنة برلمانية تكشف تفاصيل "مثيرة" تخص المنافذ الحدودية

كشف عضو في لجنة النقل والاتصالات النيابية، الأربعاء، عن تفاصيل "مثيرة" تخص المنافذ الحدودية في العراق، فيما أكد المنافذ الى جهات.

وقال هيثم الزركاني خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه الفضائية، "كل المتعاقبة بعد 2003 وحتى اليوم لم تهتم بالمنافذ كبنى تحتية واهتمت بجباية الأموال وهي تقسم على شكل متنفذين وسلطة وأحزاب وغيرها".

وأضاف "تقسم المنافذ الى جهات وهي الراعي اللارسمي للمنفذ"، مردفا "هو مرات يهرب ويدخل بضاعة ويستفاد من التهريب ويستفاد من تقليل من حجم ونوع المادة ومن أمور كثيرة".

واعتبر الزركاني أن "الحكومة غائبة في المنافذ وتعدد الجهات العاملة في المنفذ وكل جهة لها رب يحميها"، مضيفا "هي جهات حزبية وجهات حكومية والأخيرة مرتكزة على الدعم الحزبي لها".

ولفت الى أن "المنافذ تباع"، معتبرا أن "مدير المنفذ هو شكلي وليس مسيطر وله الفصل".

وأشار عضو في لجنة النقل والاتصالات النيابية الى أن "السيطرة النوعية على الأجهزة والمواد فيها مشكلة خاصة في الاجهزة التي ترسل او تستلم إشارات التي تستخدم في الحقول النفطية".

وكان محلل سياسي كشف، قبل أيام، خفايا ما يجري في المنافذ الحدودية وكيفية معاملة الموظف النزيه، فيما أشار الى ان الدولة العراقية عاجزة تماما عن سيطرة على المنافذ الحدودية.

وقال رافد العطواني في حديث لـ نيوز، إن "المنافذ الحدودية تعتبر من البوابات السيادية للدولة العراقية، ومن اهم منافذ الفساد للأحزاب السياسة"، لافتا الى ان "هناك سوء لمعاملة الوافدين والمواطنين العراقيين ويتكؤون على جهة سياسية".