طويلة بجسر الجادرية وسريع القادسية ومتقطعة في باقي المناطق.. خارطة ازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:ازدحامات متقطعة على طريق معسكر الرشيد (شارع الطاقة الذرية، والشارع الرئيسي امام المعهد التقني والجامعة التقنية في الزعفرانية)سريع وجسر الدورةازدحامات متقطعة شارع موسى بن نصير ومحمد القاسم وشارع مثنى الشيبانيالشوارع المحيطة بقيادة حرس الحدود بين شارع المشتل وشارع الزهورشارع بور سعيد ومجسر قرطبةجسر السنك والجمهوريةشارع الجمهورية سايدين من شارع الصدرية الى باب المعظمجسر ومجسر ونفق باب المعظم وجميع الشوارع بالكاملمن متنزه الشالجية الى مقبرة براثا وخدمي مطار المثنى ازدحامشارع 14 رمضان من مجسر 14 رمضان الى مستشفى الطفل المركزيشارع 14 تموزشارع دمشق السايدين امام الزوراءشارع المنصور ازدحامات متقطعة من 14 رمضان باتجاه معرض الدوليشارع الأردن من بشكولاتة الى الداووديشارع الربيعشارع المطار وسريع القادسية ازدحام طويل لغاية ساحة الاحتفالاتالطريق السريع من تقاطع الدرويش والبياع لغاية شارع المطارالسريع الجنوبي وتقاطع الدورةشارع قطر الندى من السيدية وجسر الجادرية لغاية جامعة