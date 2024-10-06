تراوحت ما بين المؤبد والسجن 15 سنة.. أحكام مختلفة بحق 5 تجار مخدرات بواسط

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في ورد لـ نيوز، أن "المدان الاول حكم عليه بالسجن المؤبد بعدما ضبطت بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة، فيما تم الحكم على الاربعة الاخرين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بعدما ضبط بحوزتهم 132 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".وتابع أن "الاحكام بحقهم صدرت وفقا لأحكام المادتين 27 / أولا و 28 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".