غرامات تصل لـ100 مليون دينار لمخالفات بناء "عدد الطوابق"

وقال مدير عام دائرة بلديَّة الأعظميَّة مصعب العبيدي إنَّ "أمانة بغداد تعمل على وفق القوانين والضوابط النافذة التي تتمثل بإمكانيَّة إنشاء طابقين أو ثلاثة طوابق في المناطق السكنيَّة، ومن خمسة إلى ستة في المناطق التجاريَّة"، منوِّهاً بأنَّ "غالبيَّة المباني التي شُيِّدت بطبقات عدَّة كانت خلافاً للقوانين، ولم تُمنح لها إجازة بناء من قبل الدائرة البلديَّة".وتابع أنَّ "الأمانة اتخذت إجراءات قانونيَّة مشدَّدة ضدَّ المخالفين تمثلت بإيقاف أعمال الإنشاء خارج الضوابط للمجمَّعات الصغيرة ضمن البناء العمودي التي أطلق عليها مصطلح (شقق تمليك) لبيعها إلى المواطنين على حساب منظومة الخدمات العامَّة الخاصَّة بالبنى التحتيَّة"، مشيرا الى فرض غرامات بين 40 الى 100 مليون دينار.