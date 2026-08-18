قريبا.. اطلاق تطبيق تقييس العراق

‏وقال رئيس للتقييس والسيطرة النوعية في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "التطبيق يهدف إلى خدمة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، وتقليل الحاجة إلى مراجعة مقر الجهاز لإنجاز المعاملات والاستفسارات".‏وأضاف أن "التطبيق يلبي تطلعات المواطنين وبجودة عالية"، مبيناً أن "المواطن سيتمكن من خلاله إنجاز مجموعة من الخدمات، من بينها تقديم الاستفسارات إلى الأقسام المختصة والحصول على الإجابات بصورة مباشرة، فضلاً عن تقديم الشكاوى لغرض معالجتها".‏وأشار الدليمي إلى أن "التطبيق سيضم جميع التي يقدمها الجهاز، والبالغ عددها 23 خدمة إلكترونية، وذلك من خلال رابط مخصص للخدمات ضمن التطبيق، بما يتيح للمواطن الوصول إليها والاستفادة منها بصورة إلكترونية"، لافتاً إلى أن "العمل يجري باتجاه استكمال منظومة الخدمات الإلكترونية بشكل متكامل".‏وبين أن "التطبيق سيتضمن كذلك خدمة الدفع الإلكتروني للرسوم، وذلك بعد التعاقد مع شركة الجباية، حيث سيتمكن المواطن من تسديد الرسوم إلكترونياً"، لافتا الى ان "إطلاق التطبيق سيسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المراجعين، لا سيما المواطنين الذين كانوا يضطرون في بعض الأحيان إلى الحضور من المحافظات البعيدة لمتابعة معاملاتهم".وبين أن "التحول إلى الخدمات الإلكترونية سيختصر إنجاز المعاملات إلى دقائق معدودة بدلاً من الإجراءات الورقية التقليدية"، مشددا على أن "الجهاز يعمل بكل جهد لجعل الخدمات أقرب إلى المواطن وأكثر سهولة وشفافية، بما يسهم في تطوير مستوى الأداء والخدمات الإلكترونية، خدمةً للعراق وأبنائه".