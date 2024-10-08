شحة في الوقود.. ماذا يحصل بمحطات التعبئة؟

نيوز – محلي

شهدت محطات تعبئة الوقود، امتداد طوابير العجلات التي تزود بمادة الكاز نتيجة نقص هذه المادة.

وقال عدد من أصحاب العجلات لـ نيوز، ان "محطات تعبئة الوقود تشهد امتداد طوابير العجلات التي تعتمد على مادة الكاز، نتيجة شحة هذه المادة ونقصها في اغلب المحطات".

وناشدوا "الجهات المعنية بالتدخل وفك هذه الازمة"، مشيرين الى ان "عملية التزود بالكاز تستمر لساعات في بعض المحطات، فيما أغلقت محطات أخرى الأبواب امامنا".