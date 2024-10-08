المحتوى الهابط يلاحق "مصطفى الحجي".. السجن لمدة سنة غيابياً

وقال المصدر لـ نيوز، انه "من خلال جهود لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية بمتابعة اصحاب المحتويات غير اللائقة والتي تسيئ الى سمعة المجتمع العراقي في داخل البلاد وخارجها، اصدر القضاء العراقي حكما بالسجن غيابيا لمدة سنة بحق المدعو (مصطفى الحجي)، بتهمة المحتوى الهابط".يذكر ان مصطفى الحجي يعيش خارج العراق ويقوم بنشر مقاطع تحتوي على كلام بذيء ويتقصد التجاوز على الرموز الدينية.