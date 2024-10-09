حتى الان.. العراق يستقبل 8 آلاف نازح من لبنان

وقال رئيس الجمعية ياسين المعموري، إن "الجهود الوطنية وبجميع الاتجاهات حُشدت لاحتواء الأزمات الإنسانية الناتجة عن الأحداث الجارية الآن، خصوصاً خلال الـ(10) أيام الماضية بسبب القصف على الجنوب اللبناني والضاحية، وما نتج عنه من نزوح، داخلي، وخارجي ضم الجزء الأكبر منهم وتوجههم إلى عدد من الدول، ومنها العراق"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف المعموري، أن "هناك جهداً وطنياً واضحاً داخل البلد باستقبال اللاجئين اللبنانيين، وتسكينهم في أماكن لائقة وتقديم كل أنواع الخدمات، بدءاً من دخولهم الحدود ولحين وصولهم إلى الأماكن المخصصة لهم".