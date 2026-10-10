الداخلية تتوعد محللا سياسيا بإجراءات قانونية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تتابع ما صدر عن المدعو (عماد المسافر) خلال ظهوره في إحدى القنوات الفضائية من تصريحات تضمنت إساءة إلى ، إحدى تشكيلات الوزارة، واتهامها بالتخاذل في أداء واجباتها والتوجه إلى حماية الحفلات وغيرها من الاتهامات التي نرفضها جملةً وتفصيلاً".وأضافت ان "هذه التصريحات تمثل تجاوزاً مرفوضاً على مؤسسة أمنية تؤدي واجباتها بمهنية ومسؤولية، واستخفافاً بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين، وما قدموه من تضحيات جسام في سبيل أداء واجبهم الوطني، وما زالوا يقدمونه بكل تفانٍ وإخلاص"، موضحة ان "أبواب النقد المسؤول تبقى مفتوحة في إطار القانون والحقائق، وترفض توجيه الاتهامات والإساءات التي تنتقص من جهود المؤسسات الأمنية ورجالها من دون الاستناد إلى الوقائع والأدلة".وأكدت انها "ستباشر من خلال الممثل القانوني لقيادة ، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ما ورد من تصريحات، وفقاً للقوانين النافذة"، موضحة ان "رجال سيبقون حراس الوطن، وسياج أمنه، والعين الساهرة على حماية أبنائه وصون استقراره، ولن تثنيهم حملات التشكيك عن مواصلة أداء واجبهم الوطني".