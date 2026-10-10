الزيدي: كل عائلة عراقية لا تمتلك بيتاً ستستلم سند أرض وتساعدها الحكومة في عملية البناء

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "أطلق اليوم السبت، من مشروع مليون قطعة أرض سكنية (مبادرة وطن)، بحجم 60 ألف قطعة أرض تمثل حصّة المحافظة من المبادرة".وأكد الزيدي في حديثه خلال إطلاق الأعمال التنفيذية للمشروع، أن "زيارته لا تخص وضع حجر الأساس فقط، وإنما بتثبيت حق ينتظره المواطن العراقي ويحلم به طوال سنوات، مشيراً إلى أن اختياره لإطلاق مشروع المليون قطعة أرض سكنية هو لكونها مدينة الإصلاح كما علّمنا التاريخ".وبيّن رئيس أن " الأشرف، ستكون المحطة الثانية لإطلاق المشروع، ومن والمحافظات الأخرى، في الأيام المقبلة، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد توزيع السندات، وهو وعد قطعه سيادته على نفسه ولا رجعة فيه، مؤكداً أنه يريد لكل عراقي السكن في بيته الخاص، من دون أن يعيش في قلق ومخاوف السكن في الإيجار، وتعسر التسديد".وشدد على "عزمه إكمال هذه المشاريع خلال مدّة عمل الحكومة، مؤكداً أن الأراضي ستكون مخدومة بصورة ممتازة ومنتظمة، بجميع الخدمات الأساسية، وأن كل عائلة عراقية لا مُلك لها، ستستلم سند الأرض، وستساعدها الحكومة في البناء ايضاً، في هذه المبادرة التي لن تكلف الموازنة أي مبالغ، معبراً عن شكره إلى محافظ كربلاء، والشركة المنفذة للمشروع".