الزيدي يعلن إطلاق مشروع مليون قطعة أرض سكنية في كربلاء

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ان "رئيس علي فالح ، وضع حجر الأساس، وأعلن إطلاق مشروع مليون قطعة أرض سكنية (مبادرة وطن) في ".وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى ، وأدى مراسم الزيارة للإمام الحسين وأخيه "عليهما السلام".