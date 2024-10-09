مباحثات حكومية حول دور الصحافة في انجاح التعداد السكاني في العراق

وزارة التخطيط ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز ان الوزير استقبل نقيب الصحفيين العراقيين، وجرى خلال اللقاء، بحث دور الصحافة العراقية في دعم مشاريع التنمية، وخصوصا مشروع التعداد العام للسكان والمساكن، المقرر اجراؤه في العشرين من تشرين الثاني المقبل.واكد تمتم ان دور الصحفيين العراقيين دور محوري واساسي في دعم جهود وزارة التخطيط، في اجراء مشروع التعداد السكاني، الذي سيسهم في رسم خريطة جديد للواقع التنموي ورؤية اقتصادية مستقبلية واضحة، وفقا للبيانات الدقيقة التي سيوفرها التعداد، مشيدا بدور نقابة الصحفيين العراقيين في دعم القضايا الوطنية والتنموية في العراق.الى ذلك شهد اللقاء مناقشة السبل الممكنة لدعم الصحف الورقية من خلال نشر الاعلانات، ووجه تمتم باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تسهل عمل الصحفيين، وتقديم الدعم للصحافة.