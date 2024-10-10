نافذة إلكترونية للحصول على قروض "الطاقة الشمسية".. هذه التفاصيل

وذكر عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، أمانج هركي أن "المبادرة الأولى تتعلق بتخصيص 90 مليار دينار لتحويل 521 مبنى حكوميا إلى الطاقة الشمسية، إذ من المتوقع أن تنطلق هذه المبادرة خلال شهر بحد أقصى، مع تنفيذ مراحل محددة خلال ستة أشهر إلى سنة"، مضيفاً أن "المبادرة الثانية هي مبادرة البنك المركزي لدعم المواطنين من خلال تمويل عمليات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في منازلهم، ما يسهم في تخفيف العبء عن شبكة الكهرباء الوطنية".وأشار هركي إلى أن "وزارة الكهرباء تنظم مؤتمراً اليوم الخميس، سيشهد الموافقة على مواصفات منظومة الطاقة الشمسية التي تم تحديدها من قبل لجنة 54 الحكومية"، موضحاً أن "القروض التي ستُمنح للمواطنين لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ستكون على مدى خمس إلى سبع سنوات، بفائدة سنوية تبلغ 1 %، وهي نسبة تُعتبر منخفضة مقارنة بالقروض المقدمة من الشركات الخاصة والبنوك الأهلية التي تصل فائدتها إلى 4 في المئة أو 6 في المئة".وأضاف أن "هناك لجانا مشتركة من الجهات المعنية، ستقوم بالكشف على منظومات الطاقة الشمسية والتأكد من مطابقتها للمواصفات"، مؤكداً أنه "بعد 15 يومًا من المؤتمر، سيتم إطلاق رابط جديد يمكن للمواطنين من خلاله التقديم على هذه المبادرة عبر وزارة الكهرباء".