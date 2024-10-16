جنايات البصرة: الإعـدام والسجن المؤبد بحق تجار مخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز أن "حكم الإعدام صدر بحق مدانين اثنين بعدما ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فيما تم الحكم على المدان الثالث بالسجن المؤبد والذي ضبط بحوزته مادة الحشيشة والماريجوانا المخدرة".وأضاف أن "الاحكام جاءت وفقا لأحكام المادة 27/ أولا و28/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و 49 من قانون العقوبات".