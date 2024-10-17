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وزارة العدل تعلن افتتاح دائرتي كاتب عدل جديدتين في نينوى وكركوك
محليات
2024-10-17 | 07:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
519 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
افتتح مدير عام دائرة الكتاب العدول في وزارة العدل يوسف حويز خورشيد، اليوم الخميس، دائرتي كاتب عدل جديدتين احداها بقضاء مخمور في محافظة نينوى، والأخرى بناحية الرياض في محافظة كركوك.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، افتتح مدير عام دائرة الكتاب العدول يوسف حويز خورشيد، اليوم الخميس، دائرتي كاتب عدل جديدتين احداها بقضاء مخمور في محافظة نينوى، والأخرى بناحية الرياض في محافظة كركوك، مشيرة الى انه تم ذلك بحضور عدد من الوجهاء وممثلين عن الدوائر الحكومية في المدينتين المذكورتين.
وذكر المدير العام، إن
الدائرة
تعمل بشكل مستمر على إيصال الخدمات الى الاقضية والنواحي وتخفيف ضغط العمل على دوائر المركز في عموم العراق، للحفاظ على وتيرة العمل ودقة وسرعة إنجاز المعاملات.
واضاف خورشيد، انه تم تجهيز كافة متطلبات العمل للدائرتين، فضلاً عن الكوادر الوظيفية والترتيبات الإدارية اللازمة استعداداً لفتح الأبواب امام المواطنين والمباشرة بتقديم الخدمات، وليرتفع بذلك عدد دوائر الكتاب العدول الى ١٧٨ دائرة في بغداد والمحافظات.
يأتي هذا التوجه تنفيذاً للبرنامج الوزاري الذي تم اعداده من قبل وزير العدل خالد شواني متماشياً مع سياسة الحكومة في النهوض بواقع المؤسسات الحكومية، بحسب البيان.
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نينوى وكركوك
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