مصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير في صلاح الدين

وقال في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير وقع في العام في قضاء الطوز، بتعرض دراجة نارية تحمل ثلاثة أشخاص لدهس من شاحنة كبيرة مما أدى إلى وفاتهم جميعاً".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.