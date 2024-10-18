سرقة 30 مليون من مكاتب لبيع الخضار ومشاجرة تنتهي بمقتل أحد أطرافها ببغداد

وقال في حديث للسومرية نيوز، إن "اشخاص مجهولي الهوية أقدما على سرقة أحد مكاتب بيع الخضار مبلغ قدره 30 مليون دينار ضمن جنوبي بغداد".وأضاف ان "مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد، لافتا الى ان "الحادثة اسفرت عن مقتل أحد أطراف المشاجرة فيما لاذ الثاني بالفرار".