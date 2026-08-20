مديرية المجاري تعقد اجتماعا وتتخذ قرارات وتوصيات عدة

عقدت للمجاري اجتماعا، الخميس، واتخذت قرارات وتوصيات عدة.

وجاء في بيان للمديرية، "ترأس المهندس آل مدير عام للمجاري اجتماع في جلستها الثانية لعام 2026 بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين ومديري الأقسام المعنية".

وأكد خلال الجلسة "أهمية دور اللجنة الاستشارية في دعم توجهات المديرية وتطوير آليات العمل بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة".

كما شهد الاجتماع "طرح ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بأعمال ونشاطات المديرية، واتخاذ جملة من القرارات والتوصيات الفنية والإدارية والمالية التي من شأنها تسريع تنفيذ التي تنفذها المديرية في مختلف المحافظات".