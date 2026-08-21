التربية تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي (الدور الثاني) للكرخ الثانية

– محلي

اعلنت ، اليوم الجمعة، نتائج امتحانات السادس الابتدائي (الدور الثاني) للكرخ الثانية للعام الدراسي (2025–2026).

وأدناه رابط النتائج: https://drive.google.com/drive/folders/1aQMU_DZn8e9zCDIM8gbmYb6pqZCRffC1?usp=sharing

