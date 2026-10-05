النزاهة: أحكام بالحبس والغرامة بحق مسؤولين في هيئة الاستثمار

وذكر بيان للهيئة، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحقِّ للدائرة القانونيَّة في الهيئة الوطنيَّة للاستثمار، بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار؛ جراء ابتزازها إحدى الشركات مقابل تجديد عقد أحد المشاريع الاستثماريَّة".وأضافت أنَّ "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بحقِّ مدير عام سابق لدائرة النافذة الواحدة بالوكالة في الهيئة الوطنيَّة للاستثمار، بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار؛ على خلفيَّة مخالفاتٍ شابت الفرصة الاستثماريَّة لأحد المشاريع الاستثمارية".وأوضحت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلَّة والإثباتات المتحصَّلة في القضيَّتين، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة، فحكمت على المُدانين بالحبس والغرامة استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".