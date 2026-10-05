اغلاق مستشفيين ومركز طبي خاص في كردستان

وذكر بيان لصحة تابعته ، "حرصا منا على المصلحة العامة وسلامة المرضى والامتثال للشروط والإرشادات الصحية، واستكمالاً لعمل فرق والمراقبة في بالتنسيق مع في ، قامت فرقنا الصحية بزيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز في القطاعين العام والخاص في الادارة المستقلة في مدينة زاخو".وأضاف البيان، أنه "نتيجةً لذلك، تقرر إغلاق غرف العمليات في مستشفيين ومركز خاص، وفتح تحقيق في محكمة زاخو ضدّ جهتين بتهمة حيازة أدوية مهربة وممارسة الطب دون ترخيص أو شهادة طبية".