في العراق.. تراجع الوصمة الاجتماعية وزيادة مراجعي الطب النفسي

وقال ، الحميري، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "عدد الأطباء النفسيين في قليل منذ زمن طويل، ولكنه بدأ يزداد خلال السنة الأخيرة بسبب جهود والمجلس العربي للاختصاصات الطبية وتخريجهما للأطباء النفسيين، إلا أننا لاحظنا خلال السنوات الخمس الأخيرة زيادة كبيرة في الإقبال على هذا الفرع من قبل الأطباء".وأضاف، أن " النفسية في العراق بدأت تتطور، وحدثت قفزات نوعية في هذا المجال، لكنها لا تزال لا تلبي الطموح"، مشيراً إلى "إنشاء مصحتين كبيرتين لعلاج الإدمان، إضافة إلى افتتاح مستشفى حديث للصحة النفسية في ، فضلاً عن وجود مستشفى كبير في ".وبين، أن "الخدمات النفسية تحتاج إلى الكثير من التطور والاهتمام"، مشيراً إلى "وجود إقبال متزايد من المواطنين على خدمات الطب النفسي".وأوضح، أن "الطب النفسي كان مرتبطاً بوصمة اجتماعية، وكان المواطنون لا يرغبون الذهاب إلى الطبيب النفسي، لكن هذا الأمر بدأ يتراجع، وبدأ المواطنون يراجعون المؤسسات والعيادات الطبية النفسية، فضلاً عن العيادات الخاصة الكثيرة المنتشرة في جميع أنحاء العراق".