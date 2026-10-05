بعد 21 عاماً على إغلاقه.. إعادة افتتاح جامع القدوس في الكاظمية

وذكر بيان للديوان، ان "رئيس عامر شاكر الجنابي، افتتح جامع القدوس في ببغداد، بعد إغلاق دام 21 عاماً، وذلك بحضور عدد من الكوادر المتقدمة في ، وعدد من علماء الدين، والقوات الأمنية، إلى جانب وجهاء وأهالي المنطقة".وأشار البيان الى ان "افتتاح الجامع المغلق منذ عام 2005 جاء بعد إنجاز أعمال إعادة ترميمه وتأهيله، بإشراف مباشر من رئيس الديوان، فضلاً عن تزويده بالمستلزمات الضرورية، بما يهيئه لاستقبال المصلين وإقامة الشعائر والفعاليات الدينية".