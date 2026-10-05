الرافدين يعلن إطلاق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر تشرين الأول

وذكر للمصرف في بيان، أنه "باشر بإطلاق رواتب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية من الرجال والنساء لشهر تشرين الأول، عبر أدوات الدفع الإلكتروني".وأشار الى انه "بإمكان المستفيدين الذين وصلت إليهم الرسائل النصية تسلّم رواتبهم من فروع المصرف المنتشرة في والمحافظات، أو عبر منافذ الصرف المعتمدة".