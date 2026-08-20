​وفاة ثلاثة مواطنين باندلاع حريق في الحلة

وقالت المديرية في بيان، "تعاملت فرق الدفاع المدني مع حريق اندلع داخل محل لبيع الزيوت يعلوه مقهى شعبي في (مدينة الحلة)، حيث تمكنت الفرق من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، فضلاً عن إنقاذ عدد من المواطنين المحاصرين".وأسفر الحادث وفق البيان عن "إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء كثافة الدخان، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن ثلاثة منهم فارقوا الحياة لاحقاً متأثرين بإصابتهم".وتابع البيان "على إثر ذلك، فتحت الجهات المختصة تحقيقاً رسمياً واستدعت خبير الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق".