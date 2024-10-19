ماذا حصل في قناة MBC العراق فجر اليوم؟

نيوز – محلي

نشرت قناة الـ MBC تقريراً تضمن فيه العمليات الصهيونية والأمريكية التي استهدفت اغتيال قادة المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان وايران من بينهم الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله وقائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، حيث تضمن التقرير تجاوزات واتهامات تسيء لهم.

الامر الذي اثار حفيظة عدد كبير من الذين خرجوا فجر اليوم، في تظاهرات غاضبة امام قناة MBC في منطقة حي الجامعة غربي . واقدم المتظاهرون الغاضبون على اقتحام القناة بعد محاولة القوات الأمنية منعهم والقيام بتكسير وتحطيم الأجهزة فيما اضرموا النيران فيها ما أدى الى احتراق أجزاء كبيرة منها.

