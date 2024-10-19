انتخاب العراق رئيسا للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، انتخاب رئيسا للهيئة العليا للمجلس للاختصاصات .



وذكر بيان مقتضب للوزارة ورد لـ نيوز، إنه "تم انتخاب رئيسا للهيئة العليا للمجلس للاختصاصات الصحية".