اخبار الامطار والحرارة والثلوج.. ملخص طقس العراق حتى نهاية الاسبوع

وبحسب خرائط الطقس، فأن مؤثرا علويا يتمركز فوق أجواء البلاد يعمل على تساقط الأمطار شمالا ومزيد من انخفاض الحرارة في باقي المناطق، حيث تتركز الامطار في مدن أربيل والسليمانية ودهوك تصاحبها تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية من أربيل وشمال شرق السليمانية مع فرصة ضعيفة للأمطار على الموصل وكركوك.ومن المتوقع تسجيل المزيد من انخفاض الحرارة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لتكون درجات الحرارة 27 مئوية في و25 في المناطق الوسطى وبشكل اقل في باقي المناطق حتى ان اعلى درجة حرارة في السليمانية ستبلغ 17 مئوية، لترتفع الحرارة قليلا يوم المقبل.وهناك فرصة لامطار رعدية محتملة جنوب المثنى والبصرة خلال يومي السبت والاحد المقبلين، فيما يتحول الطقس الى غائم في العاصمة بغداد ومحافظة واسط والاقسام الشمالية من المنطقه الجنوبية والمناطق الغربية.