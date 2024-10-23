مجلس محافظة بغداد "يقر" بعدم التزام 75% من المولدات بالتسعيرة

وقال رئيس النفط والغاز في صفاء المشهداني إنَّ هناك "اجتماعاً عقدته اللجنة مع نقابة المولّدات التي تُعدّ جهة غير رسميَّة تضمّ عدداً من ممثلي متعهّدي المولّدات، بغية وضع آليات وقرارات تخصّ عملهم في بموجب أطلقت لمتابعة مدى الالتزام بالتسعيرة الرسميَّة التي حدَّدها لشهر تشرين الحالي".وأشار إلى أنَّ "اتفاقاً تمَّ على تحديد غرامة قدرها (5) ملايين دينار بحقِّ المتعهِّد الذي يمتلك حصَّة من (الكاز) ولا يلتزم بالتسعيرة الرسميَّة، ومليونا دينار بحقِّ من ليست لديه حصَّة، إلى جانب إلزام الوحدات الإداريَّة بتقديم تقارير شهريَّة عن أسعار الأمبير.