منخفضان متعاقبان وتصعيد من البحر الأحمر.. امطار غزيرة تتوعد العراق تستمر 10 أيام

ويتوقع راصدون جويون، ان حالة ممطرة واسعة النطاق تؤثر على المنطقة وتبدأ يوم السبت المقبل من شمال الجزيرة (السعودية) ترافقها امطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد ثم تتسع نهاية الاسبوع ومابعده لتشمل والكويت وبلاد الشام وتركيا .وتنتج الحالة عن منخفضين جويين متعاقبين مع وجود تصعيد من البحر الاحمر، فيما تبقى درجات الحرارة خلال الايام المقبلة دون الثلاثينات بكافة مناطق البلاد مع ارتفاع بمعدل 3 درجات بداية الاسبوع القادم لكن الاجواء ستكون باردة ليلا ومعتدلة نهارا .وبحسب النموذج الأمريكي للتنبؤ، فأن هذه الحالة الممطرة من المتوقع أن تشمل جميع مناطق لكن بشكل تدريجي تستمر عدة ايام على فترات وستكون نوعية الأمطار رعدية الطابع تميل للغزارة.وستكون بوادر الحالة من نهاية الشهر الحالي 31 أكتوبر أي يوم الخميس المقبل، وقد تستمر إلى الثامن من شهر تشرين الثاني، أي لمدة 9 أيام تقريبا.