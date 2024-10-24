Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"مايكروسوفت" تتهم إيرانيين بتعقب مواقع أمريكية مرتبطة بالانتخابات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تحرك نيابي لاعادة النظر بـ"المغالاة" في أجور المدارس الأهلية

محليات

2024-10-24 | 04:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحرك نيابي لاعادة النظر بـ&quot;المغالاة&quot; في أجور المدارس الأهلية
377 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات

أكدت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الخميس، انها عازمة على تعديل قانون التعليم الأهلي، لاعادة النظر بما وصفتها الـ"المغالاة" بأجور التعليم الأهلي.

وقالت عضو لجنة التربية النيابية، زيتون الدليمي إن "هناك العديد من القوانين المهمة التي تعد عملية إقرارها من الخطوات الإيجابية على طريق التعليم والارتقاء به، ولذلك تتابع اللجنة المتغيرات المجتمعية وتسعى لتعديل القوانين على إثرها".

وأضافت، أن "اللجنة عزمت على تعديل قانون التعليم الأهلي، لأن القانون تم تعديله في العام 2016 ومضى عليه وقت طويل، وهناك مستجدات في الأمور التربوية وتغيرات، ومن الضروري أن يتم التعديل ليتناسب مع حجم المتغيرات المجتمعية وضبط إيقاع العمل، ومن أهمها مبالغ الأجور المدرسية ومناقشتها تبعا للوضع العام للمجتمع".

وبينت عضو لجنة التربية، أن لجنتها "لمست في الفترة الأخيرة ارتفاع أجور التعليم لحد المغالاة في هذه المدارس، لذلك فإن تعديل القانون أمر مهم جداً".

وأشارت الدليمي إلى أن "اللجنة تعد من أهم اللجان وتتابع وضع 20 مليون طالب، فضلا عن المعلمين والمدرسين والإداريين، وقد أصرت اللجنة على إكمال طباعة الكتب وتوزيعها قبل الدوام الرسمي للطلبة بنسبة 100 في المئة إضافة لمتابعة الأبنية المدرسية والتطور الحاصل في مراحل إنجازها".
>> انضم الى السومرية على واتساب 

المدارس الاهلية في العراق

اجور المدارس الاهلية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء آل بدير - الحلقة ١٣٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-24
Play
الديوانية قضاء آل بدير - الحلقة ١٣٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-24
بعد التحري
Play
بعد التحري
ارث الفساد ينخر الموصل .. فضائح الاعمار تلاحق حكوماتها المتعاقبة - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-23
Play
ارث الفساد ينخر الموصل .. فضائح الاعمار تلاحق حكوماتها المتعاقبة - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-23
من الأخير
Play
من الأخير
المقاومة.. شقاق مع الحكومة ووفاق مع المحور - حلقة ٢٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-23
Play
المقاومة.. شقاق مع الحكومة ووفاق مع المحور - حلقة ٢٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
23-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-23
Play
23-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-23
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع معنى الرجل 23-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-23
Play
موضوع معنى الرجل 23-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-23
Morning Live
Play
Morning Live
العنوسة .. وتأثيرها بين الضغوط المجتمعية والخيارات الشخصية - حلقة ١٣٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-23
Play
العنوسة .. وتأثيرها بين الضغوط المجتمعية والخيارات الشخصية - حلقة ١٣٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الأبراج - فقرة تتفق أو لا تتفق؟ 23-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-23
Play
الأبراج - فقرة تتفق أو لا تتفق؟ 23-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-23
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة تتفق أو لا تتفق؟ 23-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-23
Play
الأبراج - فقرة تتفق أو لا تتفق؟ 23-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-23
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
تأهيل السجناء داخل سجن بابل المركزي - حلقة ١٩ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-22
Play
تأهيل السجناء داخل سجن بابل المركزي - حلقة ١٩ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء آل بدير - الحلقة ١٣٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-24
Play
الديوانية قضاء آل بدير - الحلقة ١٣٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-24
بعد التحري
Play
بعد التحري
ارث الفساد ينخر الموصل .. فضائح الاعمار تلاحق حكوماتها المتعاقبة - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-23
Play
ارث الفساد ينخر الموصل .. فضائح الاعمار تلاحق حكوماتها المتعاقبة - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-23
من الأخير
Play
من الأخير
المقاومة.. شقاق مع الحكومة ووفاق مع المحور - حلقة ٢٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-23
Play
المقاومة.. شقاق مع الحكومة ووفاق مع المحور - حلقة ٢٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
23-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-23
Play
23-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-23
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع معنى الرجل 23-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-23
Play
موضوع معنى الرجل 23-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-23
Morning Live
Play
Morning Live
العنوسة .. وتأثيرها بين الضغوط المجتمعية والخيارات الشخصية - حلقة ١٣٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-23
Play
العنوسة .. وتأثيرها بين الضغوط المجتمعية والخيارات الشخصية - حلقة ١٣٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الأبراج - فقرة تتفق أو لا تتفق؟ 23-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-23
Play
الأبراج - فقرة تتفق أو لا تتفق؟ 23-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-23
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة تتفق أو لا تتفق؟ 23-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-23
Play
الأبراج - فقرة تتفق أو لا تتفق؟ 23-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-23
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
تأهيل السجناء داخل سجن بابل المركزي - حلقة ١٩ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-22
Play
تأهيل السجناء داخل سجن بابل المركزي - حلقة ١٩ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-22
اخترنا لك
لتسهيل الإجراءات واختصار الوقت.. العدل تعلن خدمة فتح الاضابير الإلكترونية
05:34 | 2024-10-24
مشاريع الامن الغذائي بالديوانية.. مسؤول يتوعد عبر السومرية المتسببين بهدر المال العام
04:58 | 2024-10-24
تمديد التقديم على الدراسة المسائية لذوي الشهداء
04:32 | 2024-10-24
العراقيون سيفقدون حوالي 4 سنوات من متوسط عمرهم بسبب التلوث
04:26 | 2024-10-24
أراضٍ سكنية مخدومة وبأسعار رمزية.. السوداني يعلن انطلاق مشروع المطوّر العقاري
04:18 | 2024-10-24
نحو 150 ألف طالبة.. إين وصلت حملة "احنا بظهركم" في العراق؟
03:50 | 2024-10-24
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.