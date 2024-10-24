وقالت عضو التربية النيابية، زيتون إن "هناك العديد من القوانين المهمة التي تعد عملية إقرارها من الخطوات الإيجابية على طريق والارتقاء به، ولذلك تتابع اللجنة المتغيرات المجتمعية وتسعى لتعديل القوانين على إثرها".وأضافت، أن "اللجنة عزمت على تعديل قانون الأهلي، لأن تم تعديله في العام 2016 ومضى عليه وقت طويل، وهناك مستجدات في الأمور التربوية وتغيرات، ومن الضروري أن يتم ليتناسب مع حجم المتغيرات المجتمعية وضبط إيقاع العمل، ومن أهمها مبالغ الأجور المدرسية ومناقشتها تبعا للوضع العام للمجتمع".وبينت عضو التربية، أن لجنتها "لمست في الفترة الأخيرة ارتفاع أجور لحد المغالاة في هذه المدارس، لذلك فإن تعديل أمر مهم جداً".وأشارت إلى أن "اللجنة تعد من أهم اللجان وتتابع وضع 20 مليون طالب، فضلا عن المعلمين والمدرسين والإداريين، وقد أصرت اللجنة على إكمال طباعة الكتب وتوزيعها قبل الدوام الرسمي للطلبة بنسبة 100 في المئة إضافة لمتابعة الأبنية المدرسية والتطور الحاصل في مراحل إنجازها".