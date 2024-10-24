حريق يطال مستشفى في بابل

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، باندلاع حريق داخل في محافظة .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "تماسا كهربائيا في مرجان في داخل ردهة الإنعاش أدى إلى حريق واخلاء الراقدين".

وأضاف "تم السيطرة عليه من الدفاع المدني والمنتسبين دون أي اضرار او إصابات".