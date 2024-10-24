السيد الصدر يدعو لحملة تبرع الى لبنان وسوريا

وأصدر بيانًا دعا فيه إلى "حملة التبرّع العينيّ ليتم ايصالها إلى الحبيبة أو الجارة العزيزة سوريا".وتضمن البيان أن "تكون التبرعات العينية مستلزمات أطفال، أغطية، فرش غير مستعملة، معلبات، مواد تعقيم".