العراق ثالث أسوأ بلد في العالم بالحفاظ على الطبيعة

وبحسب المؤشر الذي تتبعته بشكل خاص، فإن لوكسمبورج هي أفضل بالحفاظ على الطبيعة بعدد نقاط بلغ 70 نقطة، اما أسوأ بالحفاظ على الطبيعة فجاءت كيريباتي بعدد نقاط بلغ 41.2، وبعدها أسوأ بالحفاظ على الطبيعة بعدد نقاط 41.5، ثم كثالث أسوأ بالحفاظ على الطبيعة بعدد نقاط بلغ 43.3.ويقيم مؤشر الحفاظ على الطبيعة لعام 2024 مدى نجاح 180 في حماية بيئاتها الطبيعية، وفق عدة عوامل، من بينها عدد الأنواع النباتية والحيوانية المعرضة للخطر، وحجم وجودة المناطق المحمية، وصحة الموائل، وفعالية برامج الحفاظ على الطبيعة.