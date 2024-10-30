قرار جديد يخص فئة من طلبة الجامعات

نيوز – محلي

قررت وزارة العالي، اليوم الأربعاء، تعديل ضوابط نقل الوافدين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "هيئة الرأي في وزارة العالي والبحث العلمي قررت تعديل الضوابط العامة لنقل الوافدين الراغبين بالنقل إلى التخصصات المناظرة في الجامعات العراقية اعتبارا من العام الدراسي 2026/2025 صعودا".

وجاء في نص القرار:

يمكن نقل الدارسين في الجامعات خارج إلى الدراسة المناظرة في الجامعات العراقية ضمن قناة الحكومي الخاص الصباحي الدولي والأهلي وحسب الضوابط الآتية:

1- إلغاء جميع الإضافات في الدرجات لأغراض التنافس ويكون التنافس على وفق الحدود الدنيا لقناة الحكومي الخاص الصباحي على مستوى كل .

2- اعتماد الحد الأدنى للتقديم والتنافس للنقل إلى كليات الطب (95%) للجامعات الحكومية والأهلية و(85%) للتقديم إلى في كليات طب الأسنان والصيدلة في الجامعات الحكومية والجامعات/الكليات الأهلية ويعد ذلك خطا للشروع ضمن قناة نقل الوافدين (الحكومي الخاص الدولي والأهلي).

3- شرط إكمال الطالب ثلاث مراحل دراسية بنجاح ويكون تقديم طلب عند نجاحه إلى المرحلة الرابعة في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتخصصات كافة.

4- أن يكون ناجحاً في المرحلة الدراسية الثالثة بالمواد الدراسية كافة سواء أكانت أساسية أم غير أساسية وأن لا يكون الطالب محملاً بأية مواد دراسية من المرحلتين الأولى والثانية.

5- الإبقاء على قرار إلغاء الامتيازات للفئات كافة ومن دون استثناء.

6- اعتماد ما جاء بقرار هيئة الرأي المتضمن (95%) لكليات الطب البشري و (85%) لكليات طب الأسنان والصيدلة للطلبة الراغبين بإكمال دراستهم خارج .