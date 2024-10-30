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قرار جديد يخص فئة من طلبة الجامعات
محليات
2024-10-30 | 13:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,435 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
قررت وزارة
التعليم
العالي، اليوم الأربعاء، تعديل ضوابط نقل
الطلبة
الوافدين.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "هيئة الرأي في وزارة
التعليم
العالي والبحث العلمي قررت تعديل الضوابط العامة لنقل
الطلبة
الوافدين الراغبين بالنقل إلى التخصصات المناظرة في الجامعات العراقية اعتبارا من العام الدراسي 2026/2025 صعودا".
وجاء في نص القرار:
يمكن نقل
الطلبة
الدارسين في الجامعات خارج
العراق
إلى الدراسة المناظرة في الجامعات العراقية ضمن قناة
التعليم
الحكومي الخاص الصباحي الدولي والأهلي وحسب الضوابط الآتية:
1- إلغاء جميع الإضافات في الدرجات لأغراض التنافس ويكون التنافس على وفق الحدود الدنيا لقناة
التعليم
الحكومي الخاص الصباحي على مستوى كل
جامعة
.
2- اعتماد الحد الأدنى للتقديم والتنافس للنقل إلى كليات الطب (95%) للجامعات الحكومية والأهلية و(85%) للتقديم إلى
النقل
في كليات طب الأسنان والصيدلة في الجامعات الحكومية والجامعات/الكليات الأهلية ويعد ذلك خطا للشروع ضمن قناة نقل
الطلبة
الوافدين (الحكومي الخاص الدولي والأهلي).
3- شرط إكمال الطالب ثلاث مراحل دراسية بنجاح ويكون تقديم طلب
النقل
عند نجاحه إلى المرحلة الرابعة في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتخصصات كافة.
4- أن يكون ناجحاً في المرحلة الدراسية الثالثة بالمواد الدراسية كافة سواء أكانت أساسية أم غير أساسية وأن لا يكون الطالب محملاً بأية مواد دراسية من المرحلتين الأولى والثانية.
5- الإبقاء على قرار إلغاء الامتيازات للفئات كافة ومن دون استثناء.
6- اعتماد ما جاء بقرار هيئة الرأي المتضمن (95%) لكليات الطب البشري و (85%) لكليات طب الأسنان والصيدلة للطلبة الراغبين بإكمال دراستهم خارج
العراق
.
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